Гол Дадонова не спас «Оттаву» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Кейлер Ямамото, Алекс Чиассон и Леон Драйзайтль. За «Оттаву» отличились российский нападающий Евгений Дадонов и Тим Штюцле. Российский защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей. Защитник Артём Зуб завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.