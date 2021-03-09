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Гол Дадонова не спас «Оттаву» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Гол Дадонова не спас «Оттаву» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Кейлер Ямамото, Алекс Чиассон и Леон Драйзайтль. За «Оттаву» отличились российский нападающий Евгений Дадонов и Тим Штюцле. Российский защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей. Защитник Артём Зуб завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2021, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Дадонов (Шабо, Зайцев) – 00:56' (5x5)   1:1 Ямамото (Нурс, Макдэвид) – 07:03' (5x5)   2:1 Чиассон (Макдэвид, Коскинен) – 26:03' (5x4)   3:1 Драйзайтль (Туррис, Бэрри) – 34:41' (5x5)   3:2 Штюцле (Шабо, Уайт) – 37:57' (5x5)
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