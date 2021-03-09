Источник: умер главный тренер «Красной Армии» Левицкий

Главный тренер клуба МХЛ «Красная Армия» Александр Левицкий умер в возрасте 56 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
«Александр Левицкий скончался в больнице, у него был инсульт», — сообщает источник.
Официальный сайт армейского клуба пока не подтверждает данную информацию.
Александр Левицкий возглавил «Красную Армию» в 2019 году. В нынешнем сезоне МХЛ армейцы заняли пятое место на «Западе» и пробились в плей-офф турнира, где сыграют со «Спартаком». Первая встреча серии запланирована на 11 марта.
В сезоне-2018/2019 Левицкий входил в тренерский штаб юниорской сборной России, которая выиграла серебряные медали чемпионата мира. С 2006 года Левицкий работал в хоккейной школе ЦСКА. В качестве главного тренера он трижды привёл к званию чемпионов России команду 2001 года рождения, многие из игроков которой ныне выступают за «Красную Армию».
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