Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Второй год подряд «Спартак» под руководством Знарка не прошёл первый раунд плей-офф КХЛ

Второй год подряд «Спартак» под руководством Знарка не прошёл первый раунд плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Таким образом, «армейцы» одержали победу в серии до четырёх побед со счётом 4-0. «Спартак» под руководством Олега Знарка второй сезон кряду выбывает в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому «Динамо» со счётом 2-4.

По два очка в составе победителей набрали Брендан Лайпсик (1+1) и Андрей Локтионов (0+2). Шайбы у ЦСКА также забросили Антон Слепышев и Иван Телегин. Голкипер «армейцев» Ларс Юханссон отразил 18 бросков. Единственный гол у «Спартака» забил Мартин Бакош в большинстве.

ЦСКА одержал волевую победу в матче со «Спартаком» и выиграл серию со счётом 4-0
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021