Второй год подряд «Спартак» под руководством Знарка не прошёл первый раунд плей-офф КХЛ

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Таким образом, «армейцы» одержали победу в серии до четырёх побед со счётом 4-0. «Спартак» под руководством Олега Знарка второй сезон кряду выбывает в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому «Динамо» со счётом 2-4.

По два очка в составе победителей набрали Брендан Лайпсик (1+1) и Андрей Локтионов (0+2). Шайбы у ЦСКА также забросили Антон Слепышев и Иван Телегин. Голкипер «армейцев» Ларс Юханссон отразил 18 бросков. Единственный гол у «Спартака» забил Мартин Бакош в большинстве.