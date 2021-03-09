ЦСКА одержал волевую победу в матче со «Спартаком» и выиграл серию со счётом 4-0
В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
По два очка в составе победителей набрали Брендан Лайпсик (1+1) и Андрей Локтионов (0+2). Шайбы у ЦСКА также забросили Антон Слепышев и Иван Телегин. Голкипер «армейцев» Ларс Юханссон отразил 18 бросков. Единственный гол у «Спартака» забил Мартин Бакош в большинстве.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «армейцы» одержали победу в серии до четырёх побед со счётом 4-0. ЦСКА стал первым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.
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