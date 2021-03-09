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ЦСКА одержал волевую победу в матче со «Спартаком» и выиграл серию со счётом 4-0

ЦСКА одержал волевую победу в матче со «Спартаком» и выиграл серию со счётом 4-0
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

По два очка в составе победителей набрали Брендан Лайпсик (1+1) и Андрей Локтионов (0+2). Шайбы у ЦСКА также забросили Антон Слепышев и Иван Телегин. Голкипер «армейцев» Ларс Юханссон отразил 18 бросков. Единственный гол у «Спартака» забил Мартин Бакош в большинстве.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «армейцы» одержали победу в серии до четырёх побед со счётом 4-0. ЦСКА стал первым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
09 марта 2021, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Бакош (Лехтеря) – 02:30' (5x4)   1:1 Слепышев (Робинсон) – 26:56' (5x4)   1:2 Лайпсик (Локтионов) – 53:08' (5x5)   1:3 Телегин (Лайпсик, Локтионов) – 59:40' (en)
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