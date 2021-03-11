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«Эдмонтон» разгромил «Оттаву» благодаря 5 очкам Драйзайтля, за «сенаторов» забил Дадонов

«Эдмонтон» разгромил «Оттаву» благодаря 5 очкам Драйзайтля, за «сенаторов» забил Дадонов
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома разгромил «Оттаву Сенаторз» со счётом 7:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль (3), Дарнелл Нурс, Джуджхар Хайра, Коннор Макдэвид и Джеймс Нил. Также на счету Драйзайтля две голевые передачи.

За «Оттаву» единственный гол забил Евгений Дадонов. Российский форвард провёл на площадке 16.08, сделал два броска по воротам и заработал показатель полезности «-1». Другой нападающий Артём Анисимов за 14.49 на льду дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «0». Защитник Артём Зуб за 17.46 заработал показатель полезности «-1», а Никита Зайцев за 24.00 оказался с «-3».

Следующий матч 13 марта команды проведут между собой, затем «Эдмонтон» 14 марта на выезде сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Оттава» 15 марта примет «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2021, четверг. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Нурс (Драйзайтль, Бэрри) – 03:52' (5x5)   2:0 Хайра (Шор) – 05:57' (5x5)   3:0 Драйзайтль (Бэрри, Смит) – 12:08' (5x4)   4:0 Макдэвид (Драйзайтль, Нурс) – 13:26' (5x5)   5:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 27:01' (5x4)   6:0 Нил (Чиассон) – 28:03' (5x5)   7:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) – 47:35' (5x5)   7:1 Дадонов (Уотсон, Райлли) – 51:11' (5x5)
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