«Эдмонтон» разгромил «Оттаву» благодаря 5 очкам Драйзайтля, за «сенаторов» забил Дадонов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома разгромил «Оттаву Сенаторз» со счётом 7:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль (3), Дарнелл Нурс, Джуджхар Хайра, Коннор Макдэвид и Джеймс Нил. Также на счету Драйзайтля две голевые передачи.

За «Оттаву» единственный гол забил Евгений Дадонов. Российский форвард провёл на площадке 16.08, сделал два броска по воротам и заработал показатель полезности «-1». Другой нападающий Артём Анисимов за 14.49 на льду дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «0». Защитник Артём Зуб за 17.46 заработал показатель полезности «-1», а Никита Зайцев за 24.00 оказался с «-3».

Следующий матч 13 марта команды проведут между собой, затем «Эдмонтон» 14 марта на выезде сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Оттава» 15 марта примет «Торонто Мэйпл Лифс».