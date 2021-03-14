«Нэшвилл» проиграл «Тампе», несмотря на гол и ассист Тренина

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Джонсон, Мэттью Жозеф, Алекс Киллорн, Брейден Пойнт, Блейк Коулман и Райан Макдона. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 28 сейвов из 31 броска. Защитник Михаил Сергачёв за 21.46 на площадке отметился результативной передачей.
За «Нэшвилл» голы забили Яков Тренин, Александр Каррье и Эрик Хаула. Тренин за 13.04 на льду также записал на свой счёт голевую передачу и заработал показатель полезности «+2».
«Лайтнинг» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Предаторз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 15 марта команды проведут между собой, затем «Тампа» 17 марта сыграет в гостях с «Даллас Старз», а «Нэшвилл» 19 и 20 марта проведёт выездные встречи с «Флоридой Пантерз».
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