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«Нэшвилл» проиграл «Тампе», несмотря на гол и ассист Тренина

«Нэшвилл» проиграл «Тампе», несмотря на гол и ассист Тренина
Хоккей / НХЛ 0
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Джонсон, Мэттью Жозеф, Алекс Киллорн, Брейден Пойнт, Блейк Коулман и Райан Макдона. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 28 сейвов из 31 броска. Защитник Михаил Сергачёв за 21.46 на площадке отметился результативной передачей.

За «Нэшвилл» голы забили Яков Тренин, Александр Каррье и Эрик Хаула. Тренин за 13.04 на льду также записал на свой счёт голевую передачу и заработал показатель полезности «+2».

«Лайтнинг» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Предаторз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 15 марта команды проведут между собой, затем «Тампа» 17 марта сыграет в гостях с «Даллас Старз», а «Нэшвилл» 19 и 20 марта проведёт выездные встречи с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Джонсон (Чернак, Коулман) – 06:55' (5x5)   2:0 Жозеф (Чернак, Стэмкос) – 18:35' (5x5)   3:0 Киллорн (Палат, Хедман) – 22:24' (5x4)   3:1 Тренин (Арвидссон) – 32:02' (5x5)   4:1 Пойнт (Сергачёв) – 38:48' (5x5)   4:2 Каррье (Тренин, Оливье) – 43:17' (5x5)   4:3 Хаула (Йернкрок, Казинс) – 45:03' (5x4)   5:3 Коулман (Гудроу, Джонсон) – 50:02' (5x5)   6:3 Макдона (Палат) – 58:26' (en)
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