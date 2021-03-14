Куинн: Торторелла сказал мне: «Когда Панарин устал, это лучший игрок, который у меня был»
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал слова наставника «Коламбус Блю Джекетс» Джона Тортореллы, который часто говорил о том, что Артемий Панарин играет только лучше, когда испытывает усталость на льду.
«Я помню, когда мы подписали Панарина, Тортс сказал мне: «Когда он уставший, это лучший игрок, которого я когда-либо тренировал». Панарин отлично чувствует игру. Он умеет замедлять её до своего темпа и при этом также может играть в высоком темпе. Подобных игроков в лиге не так уж и много», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в первом после возвращения Панарина матче «Рейнджерс» обыграли «Бостон Брюинз» со счётом 4:0. В этом матче Артемий отдал результативную передачу.
Эмоции Панарина от первого ассиста после возвращения в состав. Видео
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