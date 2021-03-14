Эмоции Панарина от первого ассиста после возвращения в состав. Видео

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся в состав команды. Он принял участие во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз».

Перед матчем Панарин весело показал свою клюшку.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

Во встрече россиянин отдал результативную передачу.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Напомним, Панарин пропустил девять матчей из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Последний раз до этого он выходил на лёд в официальном матче 20 февраля во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз».