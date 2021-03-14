Лукашенко: СКА вылетит в следующем раунде. Это команда двух периодов

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался на предмет перспектив СКА в Кубке Гагарина. В первом раунде плей-офф КХЛ команда Валерия Брагина выбила из розыгрыша минское «Динамо» (4-1).

«Дальнейшие перспективы СКА в плей-офф? Вылетит в следующем раунде. Это команда двух периодов. Третий период они не играли», — приводит мнение Лукашенко sb.by.

Напомним, что в следующем раунде плей-офф «армейский» клуб сразится с московским «Динамо». Первые два матча противостояния пройдут в Санкт-Петербурге (18 и 20 марта), после чего серия переедет в столицу России.

Ранее президент Беларуси оценил игру минского «Динамо» в серии плей-офф КХЛ со СКА (1-4), а также выразил недовольство судейством в противостоянии.