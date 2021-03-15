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Радулов — о восстановлении после травмы: нужно внимательно относиться к себе

Радулов — о восстановлении после травмы: нужно внимательно относиться к себе
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов рассказал о том, как проходило восстановления после травмы.

«Я не ожидал, что оно затянется так надолго. Но когда начал восстановление, то получилось именно так. Не хочется возвращаться на лёд с незалеченной травмой, чтобы всё усугубить. Нужно внимательно относиться к себе и быть готовым на 100 процентов», — приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее завершился первый матч Радулова после восстановления. «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (1:1, 1:0 по – буллитам). Российский нападающий реализовал победный буллит.

«Даллас» обыграл «Коламбус», Радулов реализовал победный буллит
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