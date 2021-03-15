Ведущий центр «Локомотива» Антон Ландер вернулся к тренировкам
Нападающий «Локомотива» Антон Ландер может принять участие во втором раунде Кубка Гагарина против московского ЦСКА. Пресс-служба «железнодорожников» сообщила, что Ландер возобновил тренировки с командой.
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» ХК «Локомотив».
В нынешнем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 14 шайб и сделал 18 результативных передач при показателе полезности "+10" и 20 минутах штрафного времени.
Первый матч серии ЦСКА — «Локомотив» состоится 17 марта.
Напомним, Ландер пропустил серию первого раунда плей-офф КХЛ с «Йокеритом», в которой ярославский клуб одержал победу в четырёх матчах.
Скабелка: первая игра с ЦСКА вернёт всех в тонус
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