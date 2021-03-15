Ведущий центр «Локомотива» Антон Ландер вернулся к тренировкам

Нападающий «Локомотива» Антон Ландер может принять участие во втором раунде Кубка Гагарина против московского ЦСКА. Пресс-служба «железнодорожников» сообщила, что Ландер возобновил тренировки с командой.

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В нынешнем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 14 шайб и сделал 18 результативных передач при показателе полезности "+10" и 20 минутах штрафного времени.



Первый матч серии ЦСКА — «Локомотив» состоится 17 марта.



Напомним, Ландер пропустил серию первого раунда плей-офф КХЛ с «Йокеритом», в которой ярославский клуб одержал победу в четырёх матчах.