Скабелка: первая игра с ЦСКА вернёт всех в тонус

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка рассказал о подготовке ярославской команды к серии с московским ЦСКА.



«Подготовка проходит в рабочем режиме, хорошее настроение. Ребята уже ждут начала, длинная пауза получилась, все хотят играть, а не тренироваться. Первая игра всех вернёт в тонус. Понятно, что ЦСКА во всех линиях укомплектован. Мобильная и системная команда, которая знает, чего хочет, не будем говорить о слабых местах, они есть у любого. Насколько мы найдем эти места игра покажет.



По Павлу Кудрявцеву не скажу сыграет ли он в плей-офф, зависит от состояния здоровья. Антон Ландер тренируется в общей группе, в составе, вроде бы всё неплохо, набирает форму.



У нас были хорошие матчи в Москве, любая игра — это опыт и пища для размышления. Все игры с ЦСКА проходили от ножа, две системные команды встречаются, всё будут решать нюансы», — приводит слова Андрея Скабелки официальный сайт КХЛ.



Первый матч серии состоится 17 марта в Москве.

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