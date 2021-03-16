А. Терещенко — о выступлении «Динамо» Минск: к сожалению, иностранцы меня разочаровали

Бывший капитан минского «Динамо» Алексей Терещенко высказался о причинах вылета минчан в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.



«К сожалению, иностранцы меня разочаровали. Мне кажется, что другая игра у них была в регулярном сезоне, и многие клубы на этом горят в очередной раз. Может, я не прав, не был внутри команды, но со стороны мне так кажется. Иностранцы — лидеры, с них большой спрос, но, к сожалению, в плей-офф они не смогли сыграть на том же уровне, что и в регулярном чемпионате.



Не думаю, что арбитры не справляются. Им тоже говорят, как надо судить, рассматривают, что делать, выставляют определённые баллы. Нормальный идёт плей-офф. Каждый будет недовольным, от этого никуда не деться, и проигравшая команда всегда будет валить всё на судей. Там не свистнули, здесь этого не сделали, а там свистнули. Это просто разговоры для бедных. Проиграл, значит, проиграл», — приводит слова Алексея Терещенко Belarus Hockey.