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Панарин набрал 6 очков в 3 матчах после возвращения из отпуска, «Рейнджерс» взяли 5 баллов

Панарин набрал 6 очков в 3 матчах после возвращения из отпуска, «Рейнджерс» взяли 5 баллов
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 9:0.

В составе победителей хет-трик оформил Мика Зибанеджад. Дубль на счету российского нападающего Павла Бучневича и ещё по разу отличились Брендан Лемье, Джейкоб Труба, Филип Хитил и российский форвард Артемий Панарин. В этой встрече Артемий также отметился результативной передачей.

Для Панарина этот матч стал третьим после возвращения в состав «Рейнджерс» из своего отпуска. Ранее 29-летний нападающий пропустил девять матчей из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. В трёх матчах после возвращения Артемий набрал 6 (2+4) очков, а его команда одержала две победы при одном поражения в овертайме (пять баллов в трёх матчах).

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