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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин продлил результативную серию до 12 матчей

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин продлил результативную серию до 12 матчей
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В первом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо», проходящем в Санкт-Петербурге, счёт открыли гости.

На 12-й минуте матча, находясь в большинстве, после выигранного вбрасывания Михал Чайковски в касание от синей линии отправил шайбу за спину Александру Самонову. Результативный балл за результативную передачу на себя записали Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кагарлицкий.

Стоит отметить, что для Дмитрия Яшкина набранное очко за передачу стало 17-м результативным действием за последние 12 матчей. Чех ни разу не уходил со льда с «0» в графе набранных очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Сейчас в матче первый перерыв. «Динамо» выигрывает со счётом 1:0.

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