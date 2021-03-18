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Главный тренер «Рейнджерс» Куинн пропустит матчи с «Вашингтоном»

Главный тренер «Рейнджерс» Куинн пропустит матчи с «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн пропустит ещё как минимум два матча своей команды, сообщает журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере». Напомним, тренерский штаб «синерубашечников» во главе с Дэвидом Куинном был отстранён от участия в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» (9:0) из-за протокола коронавируса.

Обязанности главного тренера продолжит исполнять главный тренер фарм-клуба «синерубашечников» Крис Ноблох, которому будут помогать его ассистент Горд Мёрфи и ассистент генменеджера «Рейнджерс» Крис Друри.

Следующий матч «Нью-Йорк Рейнджерс» проведёт 20 марта 2021 года против «Вашингтон Кэпиталз». 21 марта команды встретятся ещё раз. Таким образом, Куинн должен пропустить оба матча своих подопечных со столичным клубом.

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