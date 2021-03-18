Воробьёв: «Авангард» сыграл так, как мы и ожидали. Никаких сюрпризов
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу своих подопечных над «Авангардом» в первом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Напомним, встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу магнитогорской команды.
«Молодцы ребята, доволен игрой, доволен командой. Здорово, что отстояли «3 на 5» и в большинстве здорово сыграли. Никаких сюрпризов не увидели, «Авангард» сыграл так, как мы и ожидали.
Много ошибок для матча второго раунда? Вам не угодишь. Зрителям понравилось, и хорошо. Первый матч, нервничали ребята. Думаю, что игра против бывшей команды придаёт Беку, Кошелеву и Мартынову дополнительную мотивацию. Хотя она и так в плей-офф запредельная», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Магнитка» уверенно разобрала «Авангард». Теперь Хартли занервничает?
Магнитогорцы наказали соперника за многочисленные ошибки. Сергей Мозякин забил, а Илья Ковальчук сломал шлем Василию Кошечкину.
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