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Воробьёв: «Авангард» сыграл так, как мы и ожидали. Никаких сюрпризов

Воробьёв: «Авангард» сыграл так, как мы и ожидали. Никаких сюрпризов
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу своих подопечных над «Авангардом» в первом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Напомним, встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу магнитогорской команды.

«Молодцы ребята, доволен игрой, доволен командой. Здорово, что отстояли «3 на 5» и в большинстве здорово сыграли. Никаких сюрпризов не увидели, «Авангард» сыграл так, как мы и ожидали.

Много ошибок для матча второго раунда? Вам не угодишь. Зрителям понравилось, и хорошо. Первый матч, нервничали ребята. Думаю, что игра против бывшей команды придаёт Беку, Кошелеву и Мартынову дополнительную мотивацию. Хотя она и так в плей-офф запредельная», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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