Яшкин: у СКА есть мастеровитые защитники и нападающие, они особо не играют в силовую

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал победу столичного клуба над СКА в первом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.
«Во-первых, я бы хотел поблагодарить фанатов. Очень важная поддержка, их было здорово слышно. Надеюсь, что в следующем матче их будет ещё больше. По игре я считаю, что мы очень солидно сыграли и добились победы. Будем готовиться к следующей игре.
СКА меньше играл в силовой хоккей против нашего звена, чем «Северсталь»? Я думаю, что очень похоже всё было, но мы хорошо сегодня справились. У них есть мастеровитые защитники и нападающие, поэтому они особо не играют в силовую. Мы играем в свой хоккей.
Мы нормально выглядели физически. С каждой игрой всё будет лучше и лучше, когда войдём в игровой тонус», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 18 марта 2021
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