Стогниенко высказался о переходе Провольнева в «Аризону»

Комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о подписании Владиславом Провольневым контракта с клубом НХЛ «Аризона Койотс».
«С Игорем Провольневым мы много раз работали на футбольных трансляциях на канале «Спорт» ещё. Давно, лет 14-15 назад. Он был редактором трансляций, а я комментировал.
Как-то Игорь рассказал, что всё бросил в Воронеже и переехал в Москву, чтобы сын-хоккеист (он тогда ребёнком был) мог играть на серьёзном уровне.
И вот сегодня я увидел такую новость. Владиславу удачи», — написал Владимир Стогниенко в своём телеграм-канале.
Провольнев заключил однолетнее соглашение с клубом НХЛ на сезон-2021/2022.
В нынешнем сезоне 25-летний Провольнев установил личный бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах КХЛ. Российский защитник принял участие в 48 матчах регулярки, в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «+6» и 50 минутах штрафного времени.
В середине января Владислав получил травму, из-за которой был вынужден пропустить последние матчи регулярки и серию первого раунда плей-офф с московским «Динамо» (1-4).
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