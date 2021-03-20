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Стогниенко высказался о переходе Провольнева в «Аризону»

Стогниенко высказался о переходе Провольнева в «Аризону»
Хоккей / НХЛ 0
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Комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о подписании Владиславом Провольневым контракта с клубом НХЛ «Аризона Койотс».

«С Игорем Провольневым мы много раз работали на футбольных трансляциях на канале «Спорт» ещё. Давно, лет 14-15 назад. Он был редактором трансляций, а я комментировал.

Как-то Игорь рассказал, что всё бросил в Воронеже и переехал в Москву, чтобы сын-хоккеист (он тогда ребёнком был) мог играть на серьёзном уровне.

И вот сегодня я увидел такую новость. Владиславу удачи», — написал Владимир Стогниенко в своём телеграм-канале.

Провольнев заключил однолетнее соглашение с клубом НХЛ на сезон-2021/2022.

В нынешнем сезоне 25-летний Провольнев установил личный бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах КХЛ. Российский защитник принял участие в 48 матчах регулярки, в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «+6» и 50 минутах штрафного времени.

В середине января Владислав получил травму, из-за которой был вынужден пропустить последние матчи регулярки и серию первого раунда плей-офф с московским «Динамо» (1-4).

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