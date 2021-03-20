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СКА внёс изменения в тренерский штаб после поражения от «Динамо»

СКА внёс изменения в тренерский штаб после поражения от «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Питерский СКА внёс изменения в тренерский штаб после поражения команды в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, сообщает «Р-Спорт». Тренер санкт-петербургской команды Владимир Потапов переведён в команду МХЛ.

В ближайшем матче Потапова должен заменить Алексей Бабинцев, который уже входил в штаб «армейцев» в ходе регулярного чемпионата. Помимо Бабинцева и Потапова, в тренерский штаб в разное время также входили Валерий Брагин, Александр Бойков, Андрей Козырев, Роман Ротенберг, Альберт Лещёв, Лев Бердичевский, Александр Титов и Даниэль Бохнер.

В состав «армейцев» на ближайший матч также будут внесены изменения. Ожидается возвращение нападающего Владимира Ткачёва. Не примут участия в матче голкипер Александр Самонов и форвард Антон Бурдасов.

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