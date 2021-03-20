Уилсон — о семиматчевой дисквалификации: должен лучше контролировать себя в будущем

26-летний американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал свою семиматчевую дисквалификацию за толчок на борт защитника «Бостон Брюинз» Брэндона Карло.



«Такого не должно быть. Я не имею права пропускать семь матчей. Не имею права пропустить даже одну игру. Я должен быть в составе. Должен помогать команде своей игрой.



Травма Карло? Конечно, никто не хочет никого травмировать. Другие ребята — такие же игроки. Они этим зарабатывают на жизнь. Неприятно, когда кто-то получает повреждение. Я написал ему на следующий день, порадовался, что он чувствует себя лучше. Это было пару недель назад. Сейчас я хочу двигаться дальше, работать над собой.



В последнее время я сосредоточился на себе. Хочу как следует подготовиться к возвращению в команду, когда это будет возможно. По целому ряду причин я никак не рассчитывал, что нечто подобное случится. Но, к сожалению, это произошло. Я должен лучше контролировать себя в будущем.



Одна из главных причин, по которым жутко не люблю пропускать матчи, заключается в том, что я ничем не могу помочь команде. Но меня очень радуют её победы, когда я вижу, что ребята выходят на лёд, занимаются своим делом, играют правильно. Я отправляюсь с ними на выезды, тренируюсь с ними каждый день. Так что я не стою в стороне, а постоянно думаю о хоккее. Теперь пришло время двигаться дальше», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.



Напомним, защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло получил травму головы в жёстком столкновении с нападающим «Кэпиталз», в результате чего был вынужден покинуть лёд под присмотром врачей, а затем уехать в больницу. Судьи не зафиксировали нарушения в том моменте.