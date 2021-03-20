«Питтсбург» без Малкина обыграл «Нью-Джерси», Гусев и Мальцев — без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе «Пингвинз» забивали Зак Астон-Риз, Брайан Раст и Джейк Гюнцель.
За «Дэвилз» отличился Кайл Палмьери.
Нападающие «Нью-Джерси» Никита Гусев за 15,30 и Михаил Мальцев за 12,09, а также защитник Дмитрий Куликов за 17,49 не отметились результативными действиями, закончив встречу с нулевым показателем полезности. У Егора Шаранговича — «-1» за 17,32.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил матч из-за травмы.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» и «Питтсбург» вновь сыграют между собой. Встреча состоится в Питтсбурге 21 марта. Старт запланирован на 20:00 мск.
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