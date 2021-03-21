Защитник «Тампы» Сергачёв отдал 100-ю результативную передачу в НХЛ
В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Чикаго Блэкхоукс». Команды играют в Тампе на стадионе «Амали-Арена», к середине третьего периода хозяева побеждают со счётом 2:0.
На 22-й минуте встречи при счёте 1:0 игроки «Тампы» вошли в чужую зону. Виктор Хедман отдал передачу на Михаила Сергачёва. Российский защитник точным пасом вывел Энтони Чирелли один на один с голкипером, и нападающий не промахнулся.
Для Сергачёва эта результативная передача стала 100-й в НХЛ. Матч с «Блэкхоукс» стал для россиянина 258-м в НХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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