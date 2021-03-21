СКА вышел на первое место в КХЛ по числу сухих матчей в розыгрышах Кубка Гагарина

В субботу, 20 марта, во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, СКА в 30-й раз в своей истории сыграл на ноль в плей-офф чемпионатов страны. Первый «сухарь» на свой счёт записал Кирилл Кореньков 5 марта 1993 года в матче СКА — «Торпедо» (У-К) — 7:0.

Затем были ещё три матча без пропущенных шайб в Суперлиге и 26 — в розыгрышах Кубка Гагарина. По этому показателю СКА среди клубов КХЛ вышел на первое место, обойдя «Ак Барс», на счету вратарей которого 25 «сухарей». Во вчерашнем матче ворота СКА защищал шведский голкипер Магнус Хелльберг.