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«Локомотив» — ЦСКА: Кемпе получил «5+20» за толчок на борт, у Черепанова разбито лицо

«Локомотив» — ЦСКА: Кемпе получил «5+20» за толчок на борт, у Черепанова разбито лицо
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» принимает московский ЦСКА (0:0, идёт первый период).

На пятой минуте встречи шведский нападающий ЦСКА Марио Кемпе у борта грубо влетел в защитника «Локомотива» Никиту Черепанова, разбив в кровь лицо соперника о борт. Нападающий ярославцев Георгий Иванов бросился заступаться за партнёра, устроив заварушку с Кемпе. Судьи быстро погасили конфликт, однако не обошлось без дисциплинарных штрафов.

Марио Кемпе получил удаление до конца игры — 5+20. Иванов обошёлся малым штрафом за толчок соперника клюшкой. Игра продолжилась в формате «четыре на четыре».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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