«Локомотив» — ЦСКА: Кемпе получил «5+20» за толчок на борт, у Черепанова разбито лицо

В третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» принимает московский ЦСКА (0:0, идёт первый период).



На пятой минуте встречи шведский нападающий ЦСКА Марио Кемпе у борта грубо влетел в защитника «Локомотива» Никиту Черепанова, разбив в кровь лицо соперника о борт. Нападающий ярославцев Георгий Иванов бросился заступаться за партнёра, устроив заварушку с Кемпе. Судьи быстро погасили конфликт, однако не обошлось без дисциплинарных штрафов.



Марио Кемпе получил удаление до конца игры — 5+20. Иванов обошёлся малым штрафом за толчок соперника клюшкой. Игра продолжилась в формате «четыре на четыре».

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