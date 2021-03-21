Лямкин: ничего страшного, что Картаев отказался подраться. Это не значит, что он струсил

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал итоги матча второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (2:1).
«Тяжёлый и упорный матч. Мы сдержали третий период. Были моменты, когда могли забивать и упрочить преимущество, но не получилось. Мы выстояли и рады победе. Ничего страшного, что Картаев отказался подраться, когда я предложил ему сбросить перчатки. Это не значит, что он струсил. Нельзя человека назвать трусом. Это всё было сделано на эмоциях. С Уфой всегда нервные матчи. Вся серия жёсткая. Они играют против нас жёстко, мы действуем аналогично. Уфе некуда отступать, нас ждёт не менее тяжёлый четвёртый матч», — передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Ак Барс» после этой победы остановился в шаге от выхода в финал конференции. Счёт в серии — 3-0.
- 21 марта 2021
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