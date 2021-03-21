Финны «Салавата» продолжают молчать. «Ак Барс» в шаге от финала Востока

Обе команды провели достойную битву в Уфе, но чуть удачливее оказались казанцы, выигравшие третий матч подряд.

После двух матчей в Казани, закончившихся победой «Ак Барса», серия плей-офф с самой громкой вывеской переехала в Уфу. Ажиотаж вокруг хоккея и «зелёного дерби» в столице Башкортостана огромный: достать билеты на столь статусные матчи проблематично. Да, в гостях юлаевцы выступили не так, как этого ожидали их болельщики, но без мощной поддержки команда Томи Лямся всё равно не осталась. Не стоит забывать и спорное судейство во втором матче серии, когда «барсы» вырвали победу в овертайме после того, как их нападающий Воронков сорвал шлем с капитана уфимцев Панина. Вместо двух минут форварду «Ак Барса» судьи, по сути, оставили гостей в меньшинстве (играть без шлема нельзя, поэтому Панин побежал меняться), после чего Галиев забросил решающую шайбу.

Воронков сбил шлем с Панина, «Ак Барс» забил победный. Это скандал? В первом периоде тяжёлую травму получил Владимир Жарков. Потеря ключевого форварда в дальнейшем сыграла против «Салавата Юлаева».

На третий матч в составе уфимцев отсутствовал нападающий Владимир Жарков, получивший травму в прошлой игре. Зная харизму и лидерский качества нападающего, его отсутствие – огромная потеря для «Салавата». Амирову определили роль 13-го нападающего, а в воротах снова появился Юха Местола. Он и атакующее финское трио должны тащить команду к победам, но в первых двух матчах забивали игроки низовых звеньев: Картаев и Хохряков.

Жарков применил неудачный силовой. Он покинул лёд в крови с помощью партнёров

У казанцев четыре матча подряд набирает очки Найджел Доус (5, 3+2), которому обороне уфимцев стоило уделить особое внимание. Место в воротах «Ак Барса» занял Тимур Билялов, а вот одного из ведущих форвардов – Стефана Да Косты (именно против него в прошлой игре применял силовой приём Жарков) – в списках на игру не оказалось. Кроме того, в обороне Роман Рукавишников заменил Даниила Журавлёва. В атаке Артём Галимов переместился в центр первого звена как раз вместо отсутствовавшего Да Косты. В центре нападения четвёртой тройки вышел Александр Бурмистров, а с краю второго звена сыграл Михаил Фисенко.

Первый период матча пролетел на одном дыхании. В начале случился неприятный эпизод: Панин получил повреждение в столкновении со своим же игроком, которым оказался Хартикайнен. Случилось это за воротами Билялова, в результате чего Григорий с трудом доехал до лавки.

Привычно грубо играл вернувшийся в состав Фисенко, толкнувший Гранлунда у борта уже после свистка арбитров. Странно, что нападающему «Ак Барса» не выписали малый штраф.

«Салават» активно бросал по воротам соперника, но казанцы удачно заблокировали их аж 10 раз. Под занавес двадцатиминутки Петров у правого борта обыграл одного соперника, далее при смещении в центр зоны накрутил второго, а в завершении бросил, запустив шайбу под щитками Метсолы. В этом моменте недоработал нападающий уфимцев Кадейкин.

Вскоре на льду едва не вспыхнула драка. По итогам стычки за воротами Билялова Хохрякову выписали две минуты за удар клюшкой, а Воронкова отправили отдыхать за грубость. 1:0 в пользу «Ак Барса» — при таком счёте команды отправились в раздевалки. Тренерскому штабу юлаевцев нужно было вносить коррективы в игру своей команды.

Во второй двадцатиминутке команды быстро обменялись заброшенными шайбами. Сперва Плэтт сделал передачу в центр зоны на Кугрышева, а Дмитрий хлёстким кистевым броском загнал шайбу в дальний угол ворот. По-прежнему молчат и не набирают очков финские легионеры «Салавата». Два с половиной матча без единого балла за результативность – недопустимая роскошь в битвах подобного уровня.

Не успели уфимцы сравнять счёт, как едва ли не сразу пропустили. Казанцы убежали в контратаку «три в два» после перехвата в своей зоне. Песонен выполнил поперечную передачу на Глухова, а тот броском с близкого расстояния заставил ошибиться Метсолу. Результативный балл записали и на голкипера Билялова.

Вообще «Салават» позволял сопернику слишком многое. Регулярные выходы «два в один» и «три в два» не могли не тревожить Лямсю и его помощников. Правда, атаковали уфимцы тоже мощно, но раз за разом гостей выручал поймавший кураж вратарь.

В концовке периода необязательное удаление схлопотал Панин, грубо сыгравший на своём пятаке против Воронкова. Григорию нужно быть сдержаннее, ведь на кону стоит слишком многое.

Третий период хозяева начали в меньшинстве, но сумели отбиться. Казань стала играть всё осторожнее, а Уфа никак не могла подобрать ключи к воротам соперника. В результате «барсы» грамотно выполнили работу в обороне и не пропустили. Под конец сдали нервы у Плэтта и Лукоянова. Досталось даже Билялову, получившему повреждение. В ворота экстренно поставили Рейдеборна.

2:1 в матче и 3-0 в серии. Обе команды провели достойную битву в Уфе, но чуть удачливее оказались казанцы. «Ак Барс» в шаге от выхода в финал Восточной конференции. «Салавату» остаётся надеяться на чудо.

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