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Коваленко — о поражении от ЦСКА: мы сыграли достойно

Коваленко — о поражении от ЦСКА: мы сыграли достойно
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Локомотива» Николай Коваленко прокомментировал поражение ярославской команды от ЦСКА в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

«Мне кажется, мы сыграли достойно. Не могу сказать, что показали свою лучшую игру, — потому что проиграли, но хороший хоккей показывали. Но немного недоработали, поэтому и проиграли. «Армейцы» очень строго играют в обороне, они впятером ставят «конверт». Да, против них тяжело, но мы тоже должны забивать», — приводит слова Николая Коваленко официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, встреча завершилась победой ЦСКА в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Ярославле 23 марта.

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