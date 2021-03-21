Коваленко — о поражении от ЦСКА: мы сыграли достойно

Нападающий «Локомотива» Николай Коваленко прокомментировал поражение ярославской команды от ЦСКА в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.



«Мне кажется, мы сыграли достойно. Не могу сказать, что показали свою лучшую игру, — потому что проиграли, но хороший хоккей показывали. Но немного недоработали, поэтому и проиграли. «Армейцы» очень строго играют в обороне, они впятером ставят «конверт». Да, против них тяжело, но мы тоже должны забивать», — приводит слова Николая Коваленко официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, встреча завершилась победой ЦСКА в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Ярославле 23 марта.