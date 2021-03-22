Пашков: впечатление, что финны «Салавата» выложились в регулярке и сил уже не осталось

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал ход серии второго раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» (3-0).
«Почему «зеленое дерби» не оправдывает ожиданий? Вывеска подразумевала, что именно в этой серии будет затяжная борьба, но пока «Ак Барс» доминирует над «Салаватом». Может, не столько по игре, сколько по счёту.
Что произошло с «Салаватом»? Мне очень понравилась эта команда в регулярном чемпионате, она играла интересно, комбинационно. Был уверен, что Уфа за счёт хитринки сможет навязать принципиальному сопернику борьбу. Сюрприз в том, что заваливают серию прежде всего легионеры «Салавата», на которых команда и держалась. Есть Амиров, другие интересные воспитанники, в такой ситуации они должны подхватывать знамя.
В чём причина спада легионеров «Салавата»? Бросается в глаза, что лидерам Уфы не хватает движения. Казань уделила им большое внимание, но причина неудач прежде всего в состоянии Хартикайнена и Ко, а не в сопернике, которого «Салават» в чемпионате не раз обыгрывал на классе. Такое впечатление, что финны полностью выложились в регулярке — сил у них уже не осталось.
Остаётся ли у Уфы шанс, если не переломить ход серии, то её затянуть? 3-0 — это огромное преимущество, особенно когда идёт речь о такой машине, как Казань. Уфе нужно попробовать зацепить хотя бы один матч, качественным чемпионатом она эту победу заслужила», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.
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