«Металлург» Мг — «Авангард»: Олкинуора заменит Кошечкина в воротах «Металлурга»

Стали известны составы омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» на третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе магнитогорской команды место в воротах занял Юхо Олникуора, сменивший Василия Кошечкина. Кроме того, в состав вернулся Егор Яковлев. В составе омского «Авангарда» изменений в сравнении с прошлым матчем нет.
«Металлург»:
Олкинуора (Кошечкин);
Дронов — Земчёнок, Голдобин — Прохоркин — Плотников;
Пашнин — Минулин, Кошелев — Нестрашил — Бек;
Яковлев — Хольм, Мозякин — Расмуссен — Карпов;
Николаев, Юров, Чибисов — Неколенко — Кулёмин.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Емелин — Каски, Костин — Найт — Буше;
Шарипзянов — Покка, Ковальчук — Зернов — Толчинский;
Готовец — Береглазов, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;
Чистяков — Комаров, Потапов — Стась — Дедунов.
Напомним, во втором матче победу одержал «Авангард» со счётом 2:1 (ОТ). Счёт в серии — 1-1.
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