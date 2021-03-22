«Металлург» Мг — «Авангард»: Олкинуора заменит Кошечкина в воротах «Металлурга»

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Стали известны составы омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» на третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе магнитогорской команды место в воротах занял Юхо Олникуора, сменивший Василия Кошечкина. Кроме того, в состав вернулся Егор Яковлев. В составе омского «Авангарда» изменений в сравнении с прошлым матчем нет.

«Металлург»:



Олкинуора (Кошечкин);

Дронов — Земчёнок, Голдобин — Прохоркин — Плотников;

Пашнин — Минулин, Кошелев — Нестрашил — Бек;

Яковлев — Хольм, Мозякин — Расмуссен — Карпов;

Николаев, Юров, Чибисов — Неколенко — Кулёмин.

«Авангард»:



Грубец (Бобков);

Емелин — Каски, Костин — Найт — Буше;

Шарипзянов — Покка, Ковальчук — Зернов — Толчинский;

Готовец — Береглазов, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;

Чистяков — Комаров, Потапов — Стась — Дедунов.

Напомним, во втором матче победу одержал «Авангард» со счётом 2:1 (ОТ). Счёт в серии — 1-1.