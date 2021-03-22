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Сергеев обыграл двух игроков СКА и выдал голевую передачу на Игумнова

Сергеев обыграл двух игроков СКА и выдал голевую передачу на Игумнова
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» принимает на домашней площадке санкт-петербургский СКА (2:2, идёт третий период).

На 44-й минуте встречи 24-летний нападающий «Динамо» Иван Игумнов забил потрясающий гол, сравняв счёт в матче. Защитник москвичей Андрей Сергеев накрутил двух соперников и выполнил поперечную передачу на дальнюю штангу, где Ивану Игумнову оставалось просто подставить клюшку под прострел.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, московское «Динамо» одержало победу в первом матче серии со счётом 4:1, однако вторая встреча в Санкт-Петербурге осталась за СКА, победившим с минимальным счётом — 1:0.

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