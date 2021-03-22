Сергеев обыграл двух игроков СКА и выдал голевую передачу на Игумнова

В третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» принимает на домашней площадке санкт-петербургский СКА (2:2, идёт третий период).



На 44-й минуте встречи 24-летний нападающий «Динамо» Иван Игумнов забил потрясающий гол, сравняв счёт в матче. Защитник москвичей Андрей Сергеев накрутил двух соперников и выполнил поперечную передачу на дальнюю штангу, где Ивану Игумнову оставалось просто подставить клюшку под прострел.

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Напомним, московское «Динамо» одержало победу в первом матче серии со счётом 4:1, однако вторая встреча в Санкт-Петербурге осталась за СКА, победившим с минимальным счётом — 1:0.