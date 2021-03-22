Бучневич стал первой российской звездой недели в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич признан первой российской звездой недели в НХЛ, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.



На минувшей неделе Бучневич набрал 6 (3+3) очков и помог «Рейнджерс» одержать три победы в четырёх матчах. Капризов, набравший в нынешнем сезоне 28 (11+17) очков, занимает первое место в лиге среди российских хоккеистов.



Второй звездой недели стал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший 5 (4+1) очков в четырёх матчах.



Третьей звездой недели стал вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, одержавший три победы в трёх матчах. Среди голкиперов, сыгравших не менее чем в пяти матчах, 26-летний уроженец Тюмени занимает первое место по проценту отражённых бросков.