Бучневич стал первой российской звездой недели в НХЛ
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич признан первой российской звездой недели в НХЛ, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.
На минувшей неделе Бучневич набрал 6 (3+3) очков и помог «Рейнджерс» одержать три победы в четырёх матчах. Капризов, набравший в нынешнем сезоне 28 (11+17) очков, занимает первое место в лиге среди российских хоккеистов.
Второй звездой недели стал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший 5 (4+1) очков в четырёх матчах.
Третьей звездой недели стал вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, одержавший три победы в трёх матчах. Среди голкиперов, сыгравших не менее чем в пяти матчах, 26-летний уроженец Тюмени занимает первое место по проценту отражённых бросков.
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