36 сейвов Сорокина принесли «Айлендерс» победу над «Филадельфией»

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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами – в составе «Филадельфии» отличился Оскар Линдблом, а в составе «Айлендерс» гол на свой счёт записал Оливер Вальстрём. В овертайме точный бросок Энтони Бовиллье принёс гостям победу в этом матче.

25-летний российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 36 из 37 бросков по воротам. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов баллами за результативность не отметился, заработав показатель полезности «-1».

В параллельном матче «Оттава Сенаторз» оказалась сильнее «Калгари Флэймз» — 2:1. Российский защитник гостей Никита Нестеров отметился голевой передачей, заработав 3-е (0+3) очко в сезоне.