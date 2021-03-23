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36 сейвов Сорокина принесли «Айлендерс» победу над «Филадельфией»

36 сейвов Сорокина принесли «Айлендерс» победу над «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ 0
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами – в составе «Филадельфии» отличился Оскар Линдблом, а в составе «Айлендерс» гол на свой счёт записал Оливер Вальстрём. В овертайме точный бросок Энтони Бовиллье принёс гостям победу в этом матче.

25-летний российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 36 из 37 бросков по воротам. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов баллами за результативность не отметился, заработав показатель полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2021, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Линдблом (Жиру, Ворачек) – 32:03' (5x5)   1:1 Вальстрём (Пажо, Пелеч) – 44:06' (5x5)   1:2 Бовиллье (Пажо) – 63:41' (3x3)

В параллельном матче «Оттава Сенаторз» оказалась сильнее «Калгари Флэймз» — 2:1. Российский защитник гостей Никита Нестеров отметился голевой передачей, заработав 3-е (0+3) очко в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2021, вторник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Дзингел (Уотсон, Райлли) – 10:23' (5x5)   1:1 Годро (Лучич, Нестеров) – 54:54' (5x5)   2:1 Тирни (Райлли, Батерсон) – 57:24' (5x5)
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