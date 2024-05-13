Капитан «Флориды»: Бобровский — наш лучший игрок, он всегда спокоен и сосредоточен
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Капитан «Флориды» Александр Барков заявил, что вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский является лучшим игроком команды и всегда сохраняет спокойствие и сосредоточенность. В четвёртом матче серии с «Бостоном» (3:2) россиянин пропустил два гола в первом периоде, однако затем отразил все броски, сделав при этом ключевые спасения в концовке матча.
«Оставайтесь сосредоточенными и спокойными. Когда произносишь эти слова, сразу думаешь о Сергее Бобровском. Он всегда сфокусирован. Он готов отражать броски в любое время. Его вклад в нашу команду огромен. Он наш лучший игрок и демонстрирует это каждый матч», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.
В четвёртом матче серии с «Бостоном» Бобровский пропустил две шайбы и отразил 16 бросков по воротам.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
13 мая 2024, понедельник. 01:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пастрняк (Дебраск, ван Римсдайк) – 08:53 (5x4) 2:0 Карло – 15:12 (5x5) 2:1 Лунделль (Родригес, Экблад) – 34:51 (5x5) 2:2 Беннетт (Лунделль, Родригес) – 43:41 (5x4) 2:3 Барков (Окпосо, Тарасенко) – 47:31 (5x5)
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