Капитан «Флориды»: Бобровский — наш лучший игрок, он всегда спокоен и сосредоточен

Капитан «Флориды» Александр Барков заявил, что вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский является лучшим игроком команды и всегда сохраняет спокойствие и сосредоточенность. В четвёртом матче серии с «Бостоном» (3:2) россиянин пропустил два гола в первом периоде, однако затем отразил все броски, сделав при этом ключевые спасения в концовке матча.

«Оставайтесь сосредоточенными и спокойными. Когда произносишь эти слова, сразу думаешь о Сергее Бобровском. Он всегда сфокусирован. Он готов отражать броски в любое время. Его вклад в нашу команду огромен. Он наш лучший игрок и демонстрирует это каждый матч», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

В четвёртом матче серии с «Бостоном» Бобровский пропустил две шайбы и отразил 16 бросков по воротам.