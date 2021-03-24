Шипачёв: я не хочу выкидывать шайбу из зоны. Если она перепрыгивает клюшку, это плохой пас

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги встречи со СКА (1:3, 1-3).



«Проиграли в матче, не реализовываем хорошие моменты, даём сопернику воспользоваться их моментами. В обороне нужно лучше подчищать. «Пять на четыре» не забили, это сейчас наша основная проблема. Мы старались выиграть, не получилось забить свои моменты. Прошлый матч мы уже забыли. Проиграли в трёх встречах, надо выиграть следующий.



Шайба прыгала, скакала. А для какой стадии плей-офф допустим брак? Но есть такие матчи, когда шайба скачет. Может быть, от большого желания, я не знаю. Мы же не хотим шайбу выкидывать из зоны, по крайней мере, я не хочу. Я отдаю пас, стараюсь, чтобы шайба дошла до партнёра. Если она перепрыгивает клюшку, значит, пас плохой. Не знаю, с чем это связано», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА в Москве обыграл «Динамо». Счёт в серии — 3-1