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СКА крупно обыграл «Динамо», победив в серии и выйдя в финал Западной конференции

СКА крупно обыграл «Динамо», победив в серии и выйдя в финал Западной конференции
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
26 марта 2021, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Тимкин – 19:55' (5x5)   2:0 Галимов (Ткачёв) – 24:48' (5x3)   3:0 Ожиганов (Галимов) – 26:01' (5x4)   4:0 Цицюра (Подколзин) – 47:34' (5x5)

За пять секунд до конца первого периода Евгений Тимкин вывел СКА вперёд. На 25-й минуте Эмиль Галимов, реализовав численное большинство, с передачи Владимира Ткачёва увеличил преимущество в счёте. Через минуту 13 секунд Игорь Ожиганов довёл счёт до крупного после паса Галимова. На 48-й минуте Владислав Цицюра забил четвёртый гол. Голкипер Магнус Хелльберг оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, СКА выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в финал Западной конференции, где встретится с победителем пары ЦСКА — «Локомотив» (3-2).

Календарь плей-офф КХЛ
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