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СКА крупно обыграл «Динамо», победив в серии и выйдя в финал Западной конференции

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

За пять секунд до конца первого периода Евгений Тимкин вывел СКА вперёд. На 25-й минуте Эмиль Галимов, реализовав численное большинство, с передачи Владимира Ткачёва увеличил преимущество в счёте. Через минуту 13 секунд Игорь Ожиганов довёл счёт до крупного после паса Галимова. На 48-й минуте Владислав Цицюра забил четвёртый гол. Голкипер Магнус Хелльберг оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, СКА выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в финал Западной конференции, где встретится с победителем пары ЦСКА — «Локомотив» (3-2).