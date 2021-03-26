Крикунов: в плей-офф игра не получилась. Никто в «Динамо» не смог заменить Кагарлицкого

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с серии со СКА (0:4, 1-4).

«Я скажу, что мы отыграли весь чемпионат неплохо. К сожалению, в плей-офф игра не получилась. Первый матч сыграли хорошо, одержали победу в нём, но дальше всё разладилось. Не могу сказать, что ребята не хотели выиграть. Старались и работали. А если говорить по сегодняшней встрече, то нахватали удалений. Так бывает.

У нас не получилось первое звено. Кагарлицкий сломал челюсть, поэтому первое звено в своём виде больше не сыграло. К сожалению, никто не смог заменить Кагарлицкого. Процентов 75 забивало первое звено, процентов 15 — Оскара Линдберга. Но так случилось, что Кагарлицкий получил травму и всё нарушилось.

Приобретения в ходе сезона не усилили команду? Согласен по поводу обмена Пулккинен — Пяаярви. С Верещагиным никто не мог разобраться, что происходит. У него всё время была температура», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.