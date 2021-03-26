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Найт оформил хет-трик в ворота «Магнитки». Это его первые голы в плей-офф КХЛ

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Хет-трик в ворота «Металлурга» оформил форвард «Авангарда» Корбан Найт. Эти шайбы стали для него первыми в плей-офф КХЛ.

Первую шайбу Найт забросил на 12-й минуте с передачи Рида Буше, послав шайбу под щитком Василия Кошечкина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Спустя шесть минут Найт оформил дубль, подставив клюшку под бросок Дамира Шарипзянова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Третью шайбу канадец забросил на 57-й минуте. Николай Голдобин прошёл по лицевому борту и прострелил в центр зоны, где шайбу перехватил Найт, отправив в уже пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».