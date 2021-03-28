Андронов: самое интересное, что есть в хоккее – седьмой матч

Капитан ЦСКА Сергей Андронов подвёл итоги шестого матча серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом».



«Чего не хватило в шестом матче? Так получилось. Хорошо играли. Были моменты, но мы их не реализовали. Игра была на тоненького. Забросили шайбу – сравняли. Немного потеряли концентрацию в овертайме, и получился гол в наши ворота.



Сложно сказать, с чем связано большое количество удалений у ЦСКА. Ребята старались. Может быть, где-то эмоции захлестывали.



У нас нормальный настрой – готовимся. Самое интересное, что есть в хоккее – седьмой матч. Для этого мы работали весь сезон, чтобы у нас было преимущество своей площадки. Мы готовы.



Серия на линии, мы на линии. В принципе, у нас есть ещё время. Что нужно усилить для победы? Всё», — приводит слова Андронова официальный сайт ЦСКА.