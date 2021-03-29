ЦСКА не нанёс ни одного броска по воротам «Локомотива» в третьем периоде матча

В Москве завершился седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции, между московским ЦСКА и ярославским «Локомотивом».

В третьем периоде ЦСКА не нанёс ни одного броска по воротам соперника. «Локомотив» перебросал соперника со счётом 11-0. Однако, этого не хватило для заброшенной шайбы и победы в матче.

Напомним, в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Игоря Никитина. ЦСКА выиграл серию — 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. В финале Западной конференции соперником москвичей станет питерский СКА. Первый матч полуфинальной серии пройдёт в Москве 2 апреля.