Защитник «Бостона» Карло тренируется во второй паре защиты

Защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло вернулся на лёд после травмы. Об этом сообщил официальный аккаунт «Бостон Брюинз» в «твиттере».



Первую тренировку на льду после возвращения в состав защитник «Бостона» провёл 23 марта. В матче НХЛ защитник последний раз принимал участие 6 марта во встрече против «Вашингтона», когда получил травму. Нападающий «столичных» Том Уилсон атаковал игрока «медведей» в голову, однако удалён не был. Карло был доставлен в больницу, где провёл следующую ночь.



В вышеупомянутом матче «Бостон Брюинз» разгромил «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:1. В отсутствии защитника «медведи» одержали четыре победы и шесть раз уступили, два из которых — за пределами основного времени, проиграв «Нью-Йорк Айлендерс» в двух матчах по буллитам и в овертайме. В ближайшем матче, 31 марта, «Бостон» на своём льду примет «Нью-Джерси Дэвилз». «Дьяволы» обыграли Бостон 29 марта, прервав двухматчевую серию поражений.