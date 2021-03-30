Ян Кузнецов подписал контракт с «Калгари Флэймз»
«Калгари Флэймз» объявил о подписании с трехлетнего контракта начального уровня с российским защитником Яном Кузнецовым.
Защитник был задрафтован клубом из Калгари во втором раунде на Драфте Национальной Хоккейной Лиги 2020 года. Кузнецов, уроженец Мурманска, последние два сезона провел в Университете Коннектикута. В сокращенном сезоне 2020–21 Кузнецов сыграл за «Хаски» 16 матчей, в которых забил один гол, отдал пять результативных передач и заработал шесть очков. Он также представлял сборную Россию на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2021 года, на котором сборная России заняла четвёртое место. До прихода в Университет Коннектикута он провел один сезон в Су-Фоллс (USHL), выиграв чемпионат Кубка Кларка 2019 года.
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