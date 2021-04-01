Немировски: хочу принести Нижнему Новгороду хороший хоккей и хороший результат

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски рассказал о своих планах на следующий сезон, который станет для специалиста четвёртым в нижегородской команде.
«Мне нравится команда «Торпедо», нравится город, нравятся все люди, кто работает в клубе. У нас хорошая хоккейная семья и отличные болельщики. Чувствую себя как дома. Я долго играл в России и сейчас ощущаю, будто бы я родился в Нижнем Новгороде. Я страдаю вместе с болельщиками, когда у нас что-то не получается. Ощущаю их боль. Чувствую, что в Нижнем Новгороде можно сделать что-то хорошее. Меня многие спрашивают, почему я остался несмотря на то, что многие вещи финансово сократили. Ответ простой — Нижний Новгород для меня, как родной город, и я хочу принести ему хороший хоккей и хороший результат», — приводит слова Немировски официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
- 1 апреля 2021
-
11:55
-
11:48
-
10:49
-
10:43
-
10:00
-
09:39
-
09:37
-
09:35
-
08:58
-
08:34
-
08:12
-
08:11
-
07:42
-
07:29
-
05:00
-
04:33
-
04:00
- 31 марта 2021
-
23:52
-
23:35
-
23:18
-
22:51
-
22:21
-
22:00
-
21:32
-
21:13
-
21:00
-
20:56
-
20:41
-
20:22
-
20:00
-
19:21
-
19:14
-
19:08
-
18:40
-
18:29