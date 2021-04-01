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Немировски: хочу принести Нижнему Новгороду хороший хоккей и хороший результат

Немировски: хочу принести Нижнему Новгороду хороший хоккей и хороший результат
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски рассказал о своих планах на следующий сезон, который станет для специалиста четвёртым в нижегородской команде.

«Мне нравится команда «Торпедо», нравится город, нравятся все люди, кто работает в клубе. У нас хорошая хоккейная семья и отличные болельщики. Чувствую себя как дома. Я долго играл в России и сейчас ощущаю, будто бы я родился в Нижнем Новгороде. Я страдаю вместе с болельщиками, когда у нас что-то не получается. Ощущаю их боль. Чувствую, что в Нижнем Новгороде можно сделать что-то хорошее. Меня многие спрашивают, почему я остался несмотря на то, что многие вещи финансово сократили. Ответ простой — Нижний Новгород для меня, как родной город, и я хочу принести ему хороший хоккей и хороший результат», — приводит слова Немировски официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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