«Металлург» планирует создать фарм-клуб для выступления в ВХЛ

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что в Магнитогорске хотят создать фарм-клуб для выступления в Высшей хоккейной лиге. Ласьков отметил, что решение по данному вопросу не будет принято в ближайшее время. По словам функционера, без команды в ВХЛ клубу КХЛ тяжело воспитывать своих игроков и добиваться результата.

«Мы готовим президенту проект клуба по созданию команды ВХЛ в Магнитогорске. Опыт КХЛ показывает, что без своей команды в Высшей лиге сложно воспитывать своих игроков и добиваться результата. Но на одной арене тяжело будет играть трём командам. Вопрос рассматривается, сегодня-завтра он приниматься не будет», — передаёт слова Ласькова корреспондент «Чемпионата» Сергея Емельянов.