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Бучневич: мне кажется, у меня больше моментов в меньшинстве, чем в большинстве!

Бучневич: мне кажется, у меня больше моментов в меньшинстве, чем в большинстве!
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич, признанный первой российской звездой марта «Чемпионатом» и русскоязычной версией сайта НХЛ, рассказал о своей игре в этом сезоне.

«Весна хорошо начинается и для меня, и для нашей команды. И в том марте хорошо играли, не знаю, почему так, но набираю ход к весне. Получается больше очки набирать, выигрывать, отдавать, забивать. Всё, что можно, заходит. Повезло, что сыграли два результативных матча с «Филадельфией». Рад, что стал первой звездой месяца, но ещё есть, над чем работать.

Не было такого, что мы весь сезон играли вместе с Зибанеджадом и Крайдером. Нас поставили в начале, не пошло. Бывает такое, ничего не получалось, команда проигрывала, тренеру надо было поменять звенья. Потом ещё с Артемием такая ситуация произошла. Хотели сделать баланс в звеньях, к нам поставили Алексиса Лафренье. Думаю, мы и в таком сочетании хорошо играли.

Сейчас Панара вернулся, у нас два сильных звена, которые хорошо работают. Всегда так получается, что либо мы, либо они забьют. И молодые ребята иногда нам помогают, когда у нас не получается, как было в последнем матче с «Баффало».

В меньшинстве я почти всегда играю с Микой Зибанеджадом, мы работаем друг от друга. У меня какие-то функции есть, он где-то читает, что я делаю. Гораздо проще, когда выходишь на лёд с одним и тем же партнёром, вы уже наработали химию, подсказываете друг другу всегда, это хорошо. И у нас моменты-то практически в каждой игре, кто-то обрежется, и мы два в одного убегаем, например. Хорошо, что начали забивать, реализовывать, этого в начале сезона не было, но моментов предостаточно. Мне кажется, у меня больше моментов в меньшинстве, чем в большинстве!» — передаёт слова Бучневича корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Это стереотип, что русские не хотят играть в обороне». Бучневич – о своём сезоне в НХЛ
Пашет в меньшинстве, забивает голы, отдаёт передачи. Нападающий вырос в одного из лидеров «Рейнджерс».
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