Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кто станет лучшим бомбардиром среди россиян в этом сезоне НХЛ?

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет лучшим бомбардиром среди россиян в этом сезоне НХЛ?»

На данный момент первое место по набранным очкам среди россиян занимает Артемий Панарин. В 26 матчах нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил 11 шайб, сделал 25 результативных передач и набрал 36 очков. Второе место в списке лучших бомбардиров среди россиян занимает одноклубник Панарина Павел Бучневич. В 36 матчах Бучневич забросил 14 шайб, отдал 18 передач и набрал 32 очка. Александр Овечкин занимает третье место среди бомбардиров-россиян. Капитан «Вашингтона» забил 18 голов и отдал 13 результативных передач в 33 матчах. Новичок «Миннесоты» Кирилл Капризов в 36 матчах набрал 31 очко. На его счету 14 заброшенных шайб и 17 результативных передач.

Принять участие в опросе можно на Quiz.