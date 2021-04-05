Юханссон может установить два рекорда КХЛ в следующем матче со СКА

Второй матч финальной серии западной конференции Кубка Гагарина со СКА стал для шведского голкипера Ларса Юханссона третьим сухим подряд. Кроме того, Юханссон ни разу не пропускал в матчах плей-офф КХЛ с петербургскими армейцами: сухая серия длится уже 292.36 минуты. В ближайшем матче вратарь ЦСКА может установить два достижения в КХЛ.
Голкиперу достаточно не пропускать 35 минут и 21 секунду, чтобы обновить рекорд Микко Коскинена по сухой серии за один плей-офф – 215:20, и 45 минут и 14 секунд, чтобы установить рекорд по сухой серии в плей-офф в целом. Лидирует по этому показателю Петри Веханен, который в составе «Ак Барса» в сезонах 2009/2010 и 2010/2011 не пропускал 225 минут и 13 секунд.
Напомним, что после двух матчей серии ЦСКА – СКА ведут московские армейцы – 2:0.
В следующем матче команды встретятся 6 апреля в Петербурге. Начало – в 19:30 мск.
- 5 апреля 2021
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