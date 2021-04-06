Лучший новичок «Нефтехимика» подвёл итоги сезона

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Чивилёв подвёл итоги сезона, в котором он был признан лучшим новичком команды.
«Сезон прежде всего оцениваю по командным результатам. К сожалению, мы не смогли попасть в плей-офф, и это вызывает неудовлетворение. Что касается лично меня, то, считаю, провёл неплохой сезон, но не отличный. На предсезонке я делал всё, чтобы показать тренерскому штабу, что достоин места в основном составе команды. Очень хотел играть в КХЛ.
В нашей команде молодым игрокам всегда дают возможность проявить себя. Думаю, и дальше так будет. Многое зависит и от самих парней, которые приходят из «Реактора» или других клубов. Смогут ли они воспользоваться предоставленным шансом? Как говорится, всё в наших руках.
Конечно же, хочется как можно больше играть, приносить пользу команде. Неважно как — шайбами, передачами, блокированными бросками, силовыми приёмами. Главное — это быть полезным», — приводит слова Чивилёва официальный сайт хоккейного клуба «Нефтехимик».
- 6 апреля 2021
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