Евгений Свечников вернулся в состав клуба «Детройт Ред Уингз»

Форвард «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников вернулся в состав клуба из taxi-squad клуба. Об этом было объявлено в официальном «твиттере» команды.
17 февраля Свечников был переведён в taxi-squad (особый состав, который может тренироваться с основой и ездить с командой, затыкая дыры в случае массовых потерь) после вызова из фарм-клуба крыльев «Гранд Рапидс Гриффинз», откуда 18 марта вернулся в основу «Детройта». Спустя 11 дней Свечников вновь оказался в taxi-squad, однако 6 апреля 2021 года был вызван в основной состав команды.
В 185 матчах в АХЛ россиянин набрал 101 очко (39+62). В 2017 году стал обладателем кубка Колдера в составе фарм-клуба «крыльев». Прошлый сезон Свечников пропустил из-за травмы.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Свечников принял участие только в четырёх матчах за основную команду «Детройта», не отметившись очками при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 8 минут 19 секунд за матч. В текущем сезоне за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ Свечников провёл три матча, в которых записал в свой актив один гол и сделал одну результативную передачу.
В нынешнем сезоне Евгений Свечников принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «0».
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