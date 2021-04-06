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«Виннипег» интересуется защитником «Чикаго» Никитой Задоровым

«Виннипег» интересуется защитником «Чикаго» Никитой Задоровым
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Чикаго Блэкхокс» Никита Задоров попал в сферу интересов «Виннипег Джетс», сообщает Yardbarker.

Приоритетная цель для «Виннипега» – приобретение Джоша Мэнсона из «Анахайма». Помимо Мэнсона, «Джетс» интересуется Маттиасом Экхольмом из «Нэшвилл Предаторз», Джейми Олексяком из «Даллас Старз», Брэндоном Монтуром из «Баффало Сэйбрз» и Никитой Задоровым из «Чикаго».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Никита Задоров провёл 39 матчей и набрал семь очков за результативность: забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач.

«Виннипег» после 39 игр с 49 очками занимает второе место в Северном дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

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